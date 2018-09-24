العثور على ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر

صنعاء(صدى):

عثرت فرق التشكيل البحري في قوات الجيش الوطني اليمني اليوم على ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في البحر الأحمر.

وأكد مصدر عسكري في فرق التشكيل البحري في تصريح لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أنهُ تم العثور على الألغام البحرية قبالة سواحل مدينة ميدي في محافظة حجة اليمنية, كانت قد زرعتها المليشيا قبل فرارها من المدينة.

ولفت المصدر أن فرق التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة تقوم بدوريات متواصلة ومهام استطلاعية مستمرة بسواحل وجزر البحر الأحمر لتأمينها.