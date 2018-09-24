شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة افراح الوطن

إبراهيم الزهراني(صدى):

في حفل منطقة الباحة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88 ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم،

وذلك بمنتزه غابة رغدان بمدينة الباحة

وكشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني

مشاركة الهلال الاحمر بفرق إسعافيه ومشاركة فرق التطوع بقيادة ميدانية من مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية عبدالله شرف الزهراني

وتمركزت الفرق الاسعافية بمواقع مختلفه وفرق التطوع ضمت متطوعين ومتطوعات وتوزيعهم كنقاط اسعافية وعناية تحسباً لاي طاري او حاله اسعافيه تحتاج تدخل اسعافي من يوم الجمعة الماضي الى مساء هذا اليوم الاثنين

وفي جانب اخر شاركت الهيئة بفعاليات الهيئة العامة للرياضة لليوم الوطني بفرق اسعافية طوال الثلاث ايام الماضية بمدينة الملك سعود الرياضية

كما تمت مشاركة الهيئة بمحافظات المنطقه بالفرق الاسعافيه باحتفالات المحافظات.