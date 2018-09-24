المملكة تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

سعيد العجل(صدى):

تشارك الهيئة السعودية للملكية الفكرية في اجتماع الجمعية العمومية للدول الأعضاء (58) للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في المقر الرئيسي بمدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2018 م وذلك بوفد يرأسه الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية وعدد من مسؤولي الهيئة.

وتعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والتي أنشئت في عام 1967 م، هي المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية وهي وكالة من وكالات الأمم المتحدة ، ويبلغ عدد أعضائها 191 دولة عضواً، حيث تقوم بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية، يشجع الابتكار والإبداع للدول الأعضاء.

وتناقش هذه الاجتماعات عدداً من القضايا الهامة والخاصة بالملكية الفكرية في الدول الأعضاء حيث تسهم القرارات التي تتخذها وفود الدول الأعضاء خلال جمعيات الوايبو في دعم إطار الملكية الفكرية العالمي ومستقبل الابتكار ودور الويبو في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على صعيد كل البلدان

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت كعضو في منظمة الوايبو في عام 1402هـ الموافق 1982 م إذ تشارك الهيئة السعودية للملكية الفكرية للمرة الأولى كوفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) و تشترك الهيئة بعضويتها لمواكبة المستجدات في مجالات الملكية الفكرية المختلفة مما ينعكس بمردود ايجابي على أنشطة الهيئة المختلفة.