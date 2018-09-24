بالصور.. ” سامي الجابر ” يسلم جائزة أفضل جمهور في العالم لعام 2018
قام سامي الجابر؛ رئيس نادي الهلال السابق، بتسليم جائزة أفضل جمهور في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي ” فيفا ” لجمهور البيرو.
وحصد لاعب وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش ، جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد الأداء المبدع الذي ظهر به فيي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” وجه دعوة رسمية إلى سامي الجابر، لحضور حفل تسليم جوائز الأفضل لعام 2018 بالعاصمة البريطانية لندن.
zezu[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 4 ساعات
أخي ماجد محمد..اسمح لي انت طاقية مشخله
tawaq[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههههه
ليه باللقطة الوسطى يطمس صدر المقدمة وتترك بالصورة الاولى والثالثة هل لمنع الاصرار على الاثم اثابكم الله
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 1 ساعة
ياربي لك الحمد 👎👎👎👎👎