بالصور.. ” سامي الجابر ” يسلم جائزة أفضل جمهور في العالم لعام 2018

ماجد محمد(صدى):

قام سامي الجابر؛ رئيس نادي الهلال السابق، بتسليم جائزة أفضل جمهور في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي ” فيفا ” لجمهور البيرو.

وحصد لاعب وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش ، جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد الأداء المبدع الذي ظهر به فيي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” وجه دعوة رسمية إلى سامي الجابر، لحضور حفل تسليم جوائز الأفضل لعام 2018 بالعاصمة البريطانية لندن.