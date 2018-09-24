آل سويلم: النصر فاز رغم الأخطاء التحكيمية
أكد سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، أن فريقه فاز على التعاون بالرغم من الأخطاء التحكيمية وسوء أرضية الملعب.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ألف ألف مبروك للجماهير النصراوية، الحمدلله تُوجت جهودنا اليوم بثلاث نقاط بعد فوز مستحق رغم الأخطاء التحكيمية، وسوء أرضية الملعب، وذلك بفضل حضوركم ودعمكم في المدرجات. لازلت متيقن أنها ليست سوى البداية والقادم أجمل ” .
وكان النصر قد حقق فوزًا صعباً على نادي التعاون بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحافظ بذلك على ترتيبه ف المركز الثاني.
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 1 ساعة
ألف ألف ألف مليوووووووون للأمه النصراويه امة النصر العالمي على الفوز والحمدلله على ثلااااث نقاط…..
الف الف الف الف الف مبرووووك يالشامخ يا استاذ سعود ال سويلم وربي انك صاااااااادق فاز النصر غصب عنهم وعن الاخطاء التحكيمية الفااااضحه وموووووتوا قهر 👍👍