آل سويلم: النصر فاز رغم الأخطاء التحكيمية

نواف السالم(صدى):

أكد سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، أن فريقه فاز على التعاون بالرغم من الأخطاء التحكيمية وسوء أرضية الملعب.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ألف ألف مبروك للجماهير النصراوية، الحمدلله تُوجت جهودنا اليوم بثلاث نقاط بعد فوز مستحق رغم الأخطاء التحكيمية، وسوء أرضية الملعب، وذلك بفضل حضوركم ودعمكم في المدرجات. لازلت متيقن أنها ليست سوى البداية والقادم أجمل ” .

وكان النصر قد حقق فوزًا صعباً على نادي التعاون بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحافظ بذلك على ترتيبه ف المركز الثاني.