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بالفيديو.. نفايات الزوار تشوه معالم إحدى المنتزهات الخلابة بالمملكة

بالفيديو.. نفايات الزوار تشوه معالم إحدى المنتزهات الخلابة بالمملكة
عادل الحربي (صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو يظهر مشهدًا مؤسفًا وصورة غير حضارية لاحدى المنتزهات، وقد غطت النفايات المساحة الخضراء بأكملها.

وأظهر المقطع حال الحديقة التي امتلئت بالقمامة بعد أن تركها زوارها بعد الاحتفال باليوم الوطني للمملكة وقد عجت بأكوام من النفايات.

يذكر أن السعودية كانت قد احتفلت بذكرى اليوم الوطني للمملكة 88 أمس، وأطلقت جميع الجهات الكثير من الفعاليات المجانية التي شارك فيها جميع فئات المجتمع.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 4 ساعات

أجانب

[ عدد التعليقات: 54657 ] نشر منذ 35 دقيقة

مامعهم حق ,,

,, المكان اللي استخدمته طلعت منه ، وغيرك راح يستخدمه ,,

,, مثل مادخلته نظيف اطلع منه نظيف ,,

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