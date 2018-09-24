بالفيديو.. نفايات الزوار تشوه معالم إحدى المنتزهات الخلابة بالمملكة
وثق مواطن مقطع فيديو يظهر مشهدًا مؤسفًا وصورة غير حضارية لاحدى المنتزهات، وقد غطت النفايات المساحة الخضراء بأكملها.
وأظهر المقطع حال الحديقة التي امتلئت بالقمامة بعد أن تركها زوارها بعد الاحتفال باليوم الوطني للمملكة وقد عجت بأكوام من النفايات.
يذكر أن السعودية كانت قد احتفلت بذكرى اليوم الوطني للمملكة 88 أمس، وأطلقت جميع الجهات الكثير من الفعاليات المجانية التي شارك فيها جميع فئات المجتمع.
مواطن يوثق بالفيديو “صورة غير حضارية” لمنتزه جميل بعد أن تكدست فيه نفايات بعض الزوار !!
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#النصر_التعاون
#يعجبك_السهر_اكثر_او_النوم pic.twitter.com/tR5B67iBmY
— فيديو متداول (@videomutadawil) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
مؤدب[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 4 ساعات
أجانب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34553 ] نشر منذ 58 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
لو في بيته ماسوى كذا😡
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54657 ] نشر منذ 35 دقيقة
مامعهم حق ,,
,, المكان اللي استخدمته طلعت منه ، وغيرك راح يستخدمه ,,
,, مثل مادخلته نظيف اطلع منه نظيف ,,