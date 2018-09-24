أمير عسير يرعى فعالية الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني في المنطقة

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبحضور صاحب السمو

الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير الفعالية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه (طلعة وطنية ) ، بمناسبة الذكرى الـ٨٨ لليوم الوطني وذلك مساء اليوم بشارع الفن بأبها .

وفور وصول سموه أعطى سمو الأمير فيصل بن خالد اشارة البدء بانطلاق المسيرة الوطنية ، ثم بديء الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة ترحيبية لممثل هيئة الترفيه فيصل المهيري رحب خلالها بسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه والحضور ، مبيناً أن هيئة الترفيه نجحت ولله الحمد في إقامة العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني في منطقة عسير والتي تأتي في مقدمتها فعالية (طلعة وطنية ” التي نجحت في إسعاد أكثر من ٢٠٠ ألف زائر خلال ٣ أيام ، وهو ما فاق التوقعات مما يدل على التفاعل الكبير من أبناء المنطقة لمثل هذه الفعاليات الوطنية مقدما شكره لسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه على دعمهما الدائم لكل أنشطة الهيئة العامة للترفيه المقامة في منطقة عسير .

عقب ذلك شاهد الجميع عرض مدمج بين العرضة الجنوبية و عرض الطبول الطائرة من دولة النمسا ، ثم فيلم عن تاريخ المملكة حتى مستقبلها بعنوان “في عيون سلمان “.

وفي نهاية الحفل شاهد الجميع عروض لأفلام قصيرة عن اليوم الوطني مصحوبة بعدد من الأغاني الوطنية .

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة .