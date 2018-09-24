هلع في مجمع شهير بالأحساء بسبب سلم كهربائي

عادل الحربي(صدى):

وقعت حادثة مفاجئة في أحد المولات الشهيرة بالأحساء مساء أمس الأحد على أحد السلالم الكهربايية، مما تسبب في إصابة طفلة.

وتفصيلا؛ حدث عطلاً في السلم الكهربائي باتجاه النزول في الدور الثاني في مول شهير بالاحساء دعى المعنيين في المجمع بتغيير اتجاه السلم المجاور له من الصعود ليكون في إتجاه النزول وذلك بسبب الزحام الكبير الذي شهده المجمع من قبل المرتادين والمتسوقين تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني ، إلا أنه وقع ما لم يكن في الحُسبان حيث علقت عربتي أطفال في أعمدة الحاجز المقابل للسلم الكهربائي مما تسبب بتكدس مستخدمي السلم و انحشارهم مع بعض وسط صراخ وهلع المتواجدين في الموقع .

وأسرع أحد الشبان المتواجدين بالقرب من السلم بسحب عربات الأطفال في حين وصل أحد العاملين بالمول وقد قام بإطفاء السلم الكهربائي مباشرة وتدارك الموقف،وأسفرت الواقعةعن إصابة طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات برضوض نتيجة انحشارها بين العربات ومستخدمي السل

وأبدى المتواجدين في الموقع تعجبهم من وجود أعمدة الحواجز عند نهاية السلم وبأن وجود هذه الأعمدة كاد يتسبب بكارثة مطالبين المسؤولين في المجمع بتشديد الرقابة على السلالم الكهربائية.