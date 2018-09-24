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مواطن يُطلق على مولودته اسم ” وطن ” تزامنًا مع اليوم الوطني 88

مواطن يُطلق على مولودته اسم ” وطن ” تزامنًا مع اليوم الوطني 88
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، صورة شهادة ميلاد لطفلة تدعى ” وطن ” .

حيث قام مواطن بمدينة حائل يدعى ” متعب الشلاقي ” بإطلاق اسم ” وطن ” على طفلته والتي ولدت بنفس التاريخ الخاص باليوم الوطني للمملكة، وقام الأب بتسمية طفلته بهذا الاسم لتزامن ولادتها مع اليوم الوطني الـ88 للمملكة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 54637 ] نشر منذ 22 دقيقة

تمام ,,

,, الأسم حلو // وطن 88 بنت متعب الشلاقي ,,

[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 19 دقيقة

مساء الخير:-للجميع

ماشاء الله، الف مبروك يابو وطن

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