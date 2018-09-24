مواطن يُطلق على مولودته اسم ” وطن ” تزامنًا مع اليوم الوطني 88

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، صورة شهادة ميلاد لطفلة تدعى ” وطن ” .

حيث قام مواطن بمدينة حائل يدعى ” متعب الشلاقي ” بإطلاق اسم ” وطن ” على طفلته والتي ولدت بنفس التاريخ الخاص باليوم الوطني للمملكة، وقام الأب بتسمية طفلته بهذا الاسم لتزامن ولادتها مع اليوم الوطني الـ88 للمملكة.