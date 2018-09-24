مواطن يُطلق على مولودته اسم ” وطن ” تزامنًا مع اليوم الوطني 88
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، صورة شهادة ميلاد لطفلة تدعى ” وطن ” .
حيث قام مواطن بمدينة حائل يدعى ” متعب الشلاقي ” بإطلاق اسم ” وطن ” على طفلته والتي ولدت بنفس التاريخ الخاص باليوم الوطني للمملكة، وقام الأب بتسمية طفلته بهذا الاسم لتزامن ولادتها مع اليوم الوطني الـ88 للمملكة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54637 ] نشر منذ 22 دقيقة
تمام ,,
,, الأسم حلو // وطن 88 بنت متعب الشلاقي ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 19 دقيقة
مساء الخير:-للجميع
ماشاء الله، الف مبروك يابو وطن