بالصور.. وفاة شاب إثر انحراف سيارته واصطدامها بعمود إنارة غرب الرياض

علي القحطاني(صدى):

تُوفي شاب اليوم الإثنين؛ إثر انحراف سيارته واصطدامها بعمود إنارة على طريق إسحق بن عبدالرحمن غربي الرياض.

وطالب مواطنون بضرورة معالجة الطريق لأنهم يعانون من انحرافه الشديد عند الدخول إليه من مخرج 27 بالدائري الغربي؛ مما يتسبب في العديد من الحوادث المرورية بسبب هذا الانحراف.