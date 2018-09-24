بالصور.. وفاة شاب إثر انحراف سيارته واصطدامها بعمود إنارة غرب الرياض
تُوفي شاب اليوم الإثنين؛ إثر انحراف سيارته واصطدامها بعمود إنارة على طريق إسحق بن عبدالرحمن غربي الرياض.
وطالب مواطنون بضرورة معالجة الطريق لأنهم يعانون من انحرافه الشديد عند الدخول إليه من مخرج 27 بالدائري الغربي؛ مما يتسبب في العديد من الحوادث المرورية بسبب هذا الانحراف.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله،ويعظم أجر أهله ويحسن عزائهم.
ياأخوان إنتبهوا من الجوالات والسرعة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31828 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54637 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
,, مثل ماقال الأخ واضح وصريح ، احذروا السرعه والإنشغال عن القياده في الجوال او غيره ,,
, حفظ الله الجميع من كل سوء .. آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31828 ] نشر منذ 12 دقيقة
كيف((( إسحق عبد الرحمن))))هذا اسم الشارع