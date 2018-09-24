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  • نشر : منذ 33 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. وفاة شاب إثر انحراف سيارته واصطدامها بعمود إنارة غرب الرياض

بالصور.. وفاة شاب إثر انحراف سيارته واصطدامها بعمود إنارة غرب الرياض
علي القحطاني(صدى):

تُوفي شاب اليوم الإثنين؛ إثر انحراف سيارته واصطدامها بعمود إنارة على طريق إسحق بن عبدالرحمن غربي الرياض.

وطالب مواطنون بضرورة معالجة الطريق لأنهم يعانون من انحرافه الشديد عند الدخول إليه من مخرج 27 بالدائري الغربي؛ مما يتسبب في العديد من الحوادث المرورية بسبب هذا الانحراف.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يرحمه ويغفرله،ويعظم أجر أهله ويحسن عزائهم.

ياأخوان إنتبهوا من الجوالات والسرعة.

[ عدد التعليقات: 54637 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,

,, مثل ماقال الأخ واضح وصريح ، احذروا السرعه والإنشغال عن القياده في الجوال او غيره ,,

, حفظ الله الجميع من كل سوء .. آمين ,,

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