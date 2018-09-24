” من حصد الجوائز؟ ” ديشامب أفضل مدرب في العالم.. وكورتوا أفضل حارس

ماجد محمد(صدى):

انطلق، مساء اليوم، حفل اختيار أفضل لاعب في العالم 2018 الجاري في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث يتنافس البلجيكي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح والبرتغالي رونالدو على الجائزة.

وحصد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، جائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2018، حيث إنه كان قد قاد منتخب فرنسا للفوز بمونديال روسيا 2018 للمرة الثانية في تاريخه، محققًا إنجازًا تاريخيًا.

كما حصد تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي ومنتخب بلجيكا، جائزة أفضل حارس في العالم 2018، وكان قد أظهر أداءًا أكثر من رائع في الموسم الماضي، وساهم في حصول منتخب بلاده على برونزية مونديال روسيا 2018.

وذهبت جائزة أفضل جمهور في العالم عن عام 2018، إلى جمهور منتخب بيرو، بعد المستوى الرائع الذي أظهره جمهور بيرو في تشجيع منتخب بلادهم، فضلاً عن تنظيف أماكنهم عقب نهاية كل مباراة في مونديال روسيا 2018.

وتوج رينالد بيدروز بجائزة أفضل مدرب لفئة السيدات في العالم، وحصدت الأيقونة البرازيلية مارتا جائزة أفضل لاعبة 2018 .