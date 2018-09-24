هل حليب الإبل يسبب أمراض الشرايين والجلطات؟ .. النمر يوضح
كشف خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب حقيقة تسبب حليب الإبل في أمراض الشرايين والجلطات.
وأكد ” النمر ” عبر حسابه في تويتر أن المتداول بشأن تسبب حليب الابل في أمراض الشرايين والجلطات غير صحيح، مبينا إنه أقل كلوسترول من حليب البقر والضان.
وفي تغريدة أخرى، وجه ” النمر نصائح عند زيارة مرضى القلب قائلا: ” إذا أرادت مجموعة من النساء أو الرجال زيارة سيدة او رجل كبيرة في السن ومريضة قلب (في مدينة أخرى)وليس لديها من يخدمها…فليأتين بقهوايهم وعشاهم معهم…ولاتكلفوها مالا تطيق ” .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 38 دقيقة
طيب،،،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54637 ] نشر منذ 36 دقيقة
طيب طيب ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31828 ] نشر منذ 22 دقيقة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31828 ] نشر منذ 21 دقيقة
بالعكس الابل كل مافيها حلوا حليب لحم لذيذ😋😋😋😋😋🐪🐪🐪🐪🐪🐫🐫🐫🐫