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هل حليب الإبل يسبب أمراض الشرايين والجلطات؟ .. النمر يوضح

هل حليب الإبل يسبب أمراض الشرايين والجلطات؟ .. النمر يوضح
علي القحطاني(صدى):

كشف خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب حقيقة تسبب حليب الإبل في أمراض الشرايين والجلطات.

وأكد ” النمر ” عبر حسابه في تويتر أن المتداول بشأن تسبب حليب الابل في أمراض الشرايين والجلطات غير صحيح، مبينا إنه أقل كلوسترول من حليب البقر والضان.

وفي تغريدة أخرى، وجه ” النمر نصائح عند زيارة مرضى القلب قائلا: ” إذا أرادت مجموعة من النساء أو الرجال زيارة سيدة او رجل كبيرة في السن ومريضة قلب (في مدينة أخرى)وليس لديها من يخدمها…فليأتين بقهوايهم وعشاهم معهم…ولاتكلفوها مالا تطيق ” .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31828 ] نشر منذ 22 دقيقة

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