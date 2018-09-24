هل حليب الإبل يسبب أمراض الشرايين والجلطات؟ .. النمر يوضح

علي القحطاني(صدى):

كشف خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب حقيقة تسبب حليب الإبل في أمراض الشرايين والجلطات.

وأكد ” النمر ” عبر حسابه في تويتر أن المتداول بشأن تسبب حليب الابل في أمراض الشرايين والجلطات غير صحيح، مبينا إنه أقل كلوسترول من حليب البقر والضان.

وفي تغريدة أخرى، وجه ” النمر نصائح عند زيارة مرضى القلب قائلا: ” إذا أرادت مجموعة من النساء أو الرجال زيارة سيدة او رجل كبيرة في السن ومريضة قلب (في مدينة أخرى)وليس لديها من يخدمها…فليأتين بقهوايهم وعشاهم معهم…ولاتكلفوها مالا تطيق ” .