” آل الشيخ ” ينتقد أداء بعض الحكام
انتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أداء الحكام في مباريات الدوري، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأخطاء.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” آمل من الاتحاد السعودي متابعة الحكام ليكونوا من النخبة… لاحظت كثير من الأخطاء في بعض المباريات وتحديدا في مباراة النصر والتعاون اليوم ” .
وأضاف : ” لا يعني وجود أي حكم أجنبي أنه بلا أخطاء… لذلك مهم اختيار الأفضل… آمل قبول ملاحظتي ” .
ابو منار[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
ونيست معاليك الهلال والفتح