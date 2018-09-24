” آل الشيخ ” ينتقد أداء بعض الحكام

ماجد محمد(صدى):

انتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أداء الحكام في مباريات الدوري، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأخطاء.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” آمل من الاتحاد السعودي متابعة الحكام ليكونوا من النخبة… لاحظت كثير من الأخطاء في بعض المباريات وتحديدا في مباراة النصر والتعاون اليوم ” .

وأضاف : ” لا يعني وجود أي حكم أجنبي أنه بلا أخطاء… لذلك مهم اختيار الأفضل… آمل قبول ملاحظتي ” .