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” آل الشيخ ” ينتقد أداء بعض الحكام

” آل الشيخ ” ينتقد أداء بعض الحكام
ماجد محمد(صدى):

انتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أداء الحكام في مباريات الدوري، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأخطاء.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” آمل من الاتحاد السعودي متابعة الحكام ليكونوا من النخبة… لاحظت كثير من الأخطاء في بعض المباريات وتحديدا في مباراة النصر والتعاون اليوم ” .

وأضاف : ” لا يعني وجود أي حكم أجنبي أنه بلا أخطاء… لذلك مهم اختيار الأفضل… آمل قبول ملاحظتي ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين

ونيست معاليك الهلال والفتح

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