بالصور.. الشباب يواصل تحضيراته استعدادًا للقاء الرائد

نواف السالم(صدى):

واصل فريق نادي الشباب، اليوم الإثنين، تدريباته المسائية على استاد الأمير ” خالد بن سلطان ” بقيادة مدربه الروماني ” ماريوس سوماديكا ” ، وبحضور رئيس مجلس إدارة النادي ” خالد البلطان ” ، وذلك استعدادًا لملاقاة نظيره ” الرائد ” ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للأندية المحترفة.

وأنطلقت الحصة التدريببة للشباب، بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة ” ماركال ” الذي عمد من خلال عدة تدريبات على رفع المخزون اللياقي للاعبين وتقوية عضلاتهم، وقسم المدرب الفريق إلى مجموعتين طبقت تدريبات فنية في منتصف الملعب تمثلت في ” التحكم بالكرة عند الاستلام والتسليم، والتمرير السريع من لمسة واحدة.

وأجري ” سوماديكا ” تقسيمة تكتيكية ركز من خلالها على بناء الهجمة والستحواذ على الكرة، وفتح الملعب عن طريق الأطراف، واختتم المران بتمارين الإطالة وتفكيك العضلات.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب ” عبدالله الخيبري ” بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وفضل الجهاز الفني إراحة الثلاثي ” ناصر الشمراني، وعلي مجرشي، وعبدالإله الشمري ” .