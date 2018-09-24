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بالفيديو.. ” محمد صلاح ” يحصل على جائزة أفضل هدف في العالم

بالفيديو.. ” محمد صلاح ” يحصل على جائزة أفضل هدف في العالم
ماجد محمد(صدى):

حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العالم عن الموسم المنقضي 2017-2018.

ويذكر أن “صلاح” أحرز هدفه الرائع في شباك إيفرتون بالدوري، بعدما مر من اثنين من المدافعين وسدد الكرة ببراعة في المرمى، حيث أنه ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 26 دقيقة

رونالدو هو الأحق

[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 17 دقيقة

مادام رونالدو قد إعتذر عن حضور حفل الإعلان عن الفائز فهذا يعني علمه بالخسارة مسبقا•••الجائزة للوكا مودريتش أمر شبه مؤكد وللأمانة هو يستحقها أكثر من أي لاعب آخر ✌🏻
بكل روح رياضية لــوكا هو الأفضل

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