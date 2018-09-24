النصر يفوز بشق الأنفس على التعاون

ماجد محمد(صدى):

حقَّق نادي النصر، فوزًا غاليًا على نادي التعاون، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز لاعب النصر، عبدالرازق حمدالله، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ75، لتنتهي المباراة بنتيجة هدف نظيف لصالح النصر.

فيما شهدت المباراة طرد لاعب التعاون، طلال العبسي في الدقيقة الـ48، كما تم إلغاء هدف للنصر بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يبقى النصر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ويبقى كذلك التعاون في المركز السابع برصيد 5 نقاط.