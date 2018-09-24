الجهات الامنية تكثف تواجدها الميداني بمناسبة اليوم الوطني .

سعيد العجل(صدى):

كثفت الادارات الامنية بمنطقة تبوك ممثلة بشرطة المنطقة بافرعها المختلفة وادارة المرور والدوريات الامنية وقوة امن الطرق من تواجدهم الامني داخل وخارج المحافظات بالمنطقة مواكبة للاحتفالات المصاحبة لذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية وما يصاحبها من كثافة من مرتادي مواقع الاحتفالات والعمل على فرض السيطرة الامنية والمرورية في كافة الميادين والطرق الرئيسية والفرعية والاسواق والمنتزهات لضمان السلامة واكتمال الفرحة والبهجة في هذه المناسبة الغالية على الجميع حيث لم تسجل اي حالة تستوجب الذكر ولله الحمد ، حمى الله قادتنا وبلادنا من كل مكروه والله الموفق