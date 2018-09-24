مواطن يحكي قصة خداعه من مكتب استقدام في مكة المكرمة

عادل الحربي (صدى):

حكى المواطن نايف البقمي، قصة خداعه من مكتب استقدام في منطقة مكة المكرمة، موضحًا أنه توصل إليهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف ” البقمي ” خلال لقائه ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أنه وجد المكتب سمعته طيبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذهب إليهم في مقره بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه تعاقد معهم بعدما وجد للشركة نشاطات كثيرة في وزارة التجارة والاستثمار عندما بحث عن سجلهم التجاري.

وأوضح أنه دفع 11 ألف ريال وكان العقد لمدة 3 أشهر، ثم ذهب بعد 4 أشهر للمكتب فلم يجد نفس الموظف الذي اتفق معه، ثم طلب منه الموظف الجديد مهلة أخرى، ورجع بعدها فوجد موظف آخر غير الاثنين الماضيين.

وأشار إلى أنه طلب منهم التحدث مع المدير، لكن الموظف أخبره أنه لا يوجد مدير للعنصر الرجالي، ولكن يوجد للعنصر النسائي فقط، فتحدَّت مع مدير العنصر النسائي ثم تركهم 4 أيام ورجع مرة أخرى.

وعلم المواطن من أحد موظفي المكتب، أن هناك قرابة الـ500 شخص من المتضررين اللذين لم يستلموا أي شيء، وبالفعل بدأ التحدث معهم وقدَّم دعوى حقوقية إلى المحكمة وكانت القضية في الانتظار.

وأضاف ” البقمي ” ، أنه اتفق معهم على توكيل محامي لهم ولكنه طلب 2000 ريال من كل شخص إلا أنهم لم يوافقوا، ثم أخذ موعد من سمو أمير مكة وشرح له الموضوع شفهيًا.

وأوضح أن الإمارة تواصلت معه بعدها بأسبوعين، وأخبرته بأن صاحب المكتب تم القبض عليه، إلا أن فوجئ بأن الشخص لم يعلم أي شيء عن الأمر وأنه تم أخذ هويته الوطنية وفتحت به السجل التجاري من قبل أحد الأشخاص ولم يعلم شيء عن كل الموضوع.