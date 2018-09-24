الإسكان يوضح مدى إمكانية حصول عسكري أعزب معه أمه وإخوته على الدعم

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة الإسكان مدى إمكانية حصول موظف عسكري غير متزوج ويعيش مع أمه وإخوته، على الدعم من الوزارة.

ووجه مواطن سؤالا عبر الحساب الرسمي لوزارة الإسكان بشأن إمكانية حصول الموظف العسكري غير المتزوج على الدعم من وزارة الإسكان، موضحًا أنه يعيش مع أمه وأخواته.

وردت وزارة الإسكان على الاستفسار بقولها: ” الأعزب لا يمكنه التقديم؛ لأنه لم يستوفِ شرط الأسرة، ويمكن الاطلاع الإطلاع على اللائحة التنفيذية لمعرفة تفاصيل أكثر .

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت في وقت سابق إن برنامج سكني لا يستبعد المتقاعدين أو من هم على وشك التقاعد، لافتةً إلى أن هذه الفئة لها أولوية خاصة.