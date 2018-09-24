بالفيديو.. ” العمل ” ترد على المتضررين من مكاتب الإستقدام

علي القحطاني (صدى):

علق مدير عام الأشراف على توظيف العمالة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الحربي على المتضررين من مكاتب الإستقدام.

وقال الحربي خلال مشاركته في برنامج معالي المواطن : إن هذا المكتب هو ليس مكتب استقدام ولكن هي منشأة قامت بعملية ممارسة الاستقدام بدون ترخيص ولكن قطاع الاستقدام قطاع منظم ودائما نعلن عن حملات أمنية متخصصة موجودة على موقع مساند وهي الاماكن المعتمدة لدى الوزارة.

وأضاف : لا شك أن هناك رقابة دائمًا والوزارة تراقب وتتابع الشركات والمكاتب وهناك حملات تفتيشية ورقابية بالإضافة إلى الرقابة الإلكترونية، وهذا مكتب غير مرخص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية