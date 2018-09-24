ابن مشيط يرعى احتفال اليوم الوطني بتنظيم أندية الحي بمحافظة خميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط الإحتفال بالذكرى ٨٨ لتوحيد المملكة العربية السعودية والذي نظمته أندية الحي بالمحافظة وذلك بحديقة الملك فهد وكان برفقته عدد من مدراء الدوائر الحكومية وأعضاء اللجنة السياحية بالمحافظة .وسط حضور جماهيري كبير من كافة فئات المجتمع

وفور وصول سعادته قام بكتابة كلمة تذكارية بهذه المناسبة على الحائط المعد لذلك ثم عزف السلام الملكي .

ثم بدأ الحفل الخطابي بآيات عطرة من كتاب الله .

تلى ذلك مقدمة من طلاب نادي اشبيلة وبعدها كلمة الأندية التي ألقاها نيابة عنهم الأستاذ يحيى الرزيني قائد نادي الرازي والذي رحب فيها براعي الإحتفال.

ثم قدم عدد من طلاب نادي الرازي شيلة وطنية بعنوان ( راس الفخر ) ثم قصيدة شعرية قدمها طلاب مدرسة الكسائي بعدها بدأ الفلكلور الشعبي من الفرقة الشعبية بالمحافظة وبمشاركة الأطفال وفي الختام تسلم المحافظ درع تذكاري من أندية الحي ثم غادر سعادته الحفل بكل حفاوه وتكريم .