” الجهني” يتوقع استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة

عادل الحربي (صدى):

توقع محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني أن هطول الأمطار على المناطق الغربية والجنوبية الغربية، خاصة على المرتفعات منها وما وقع غربها وأجزاء من شمال المملكة.

وقال ” الجهني “: بحسب آخر تحديثات النماذج المناخية لابد من الإشارة إلى استمرارية حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول الأمطار على المناطق الجنوبية وما بين جازان والباحة مروراً بعسير كذلك الغربية ومنطقة مكة.

وأضاف: ” الجهني “: من المتوقع أن تتطور السحب الركامية على الجبال والمرتفعات ثم تندفع غرباً نواحي التهامة وتتشكل على إثرها زخات رعدية من المطر مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار