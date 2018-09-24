بالفيديو.. شاب يطعم ناقة حزمة من النقود.. وهكذا وصفه النشطاء

علي القحطاني(صدى):

تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لشاب يطعم ” ناقة ” بعض من النقود في مشهد غريب .

وأظهر الفيديو قيام الشاب الذي يجلس في سيارة بتقديم حزمة من النقود مع الطعام للناقة، لتقوم بإلتهامها.

وأثار الفيديو سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ما قام به الشاب بالتمرد على نعمة الله عز وجل، مستنكرين مافعله الشاب بشدة.