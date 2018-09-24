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بالفيديو.. شاب يطعم ناقة حزمة من النقود.. وهكذا وصفه النشطاء

بالفيديو.. شاب يطعم ناقة حزمة من النقود.. وهكذا وصفه النشطاء
علي القحطاني(صدى):

تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لشاب يطعم ” ناقة ” بعض من النقود في مشهد غريب .

وأظهر الفيديو قيام الشاب الذي يجلس في سيارة بتقديم حزمة من النقود مع الطعام للناقة، لتقوم بإلتهامها.

وأثار الفيديو سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ما قام به الشاب بالتمرد على نعمة الله عز وجل، مستنكرين مافعله الشاب بشدة.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة

اتوقع ان النقود مزيفة
المطلوب القبض عليه والتحقيق معه.
فان كان ماهي مزيفه فعساه يبحث عن نقود مايلقاها وعساه الفقر فيه ناس محتاجة…..

[ عدد التعليقات: 4605 ] نشر منذ 53 دقيقة

نعوذ بالله من فعله
يارب لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا
هذا بطر

[ عدد التعليقات: 54637 ] نشر منذ 51 دقيقة

فاسق ولاشك ,,

,, اعوذ باالله من الفسوق والتباهي والفشخره ,,

,, لابد من تأديبه ,, ليكون لغيره عبره ,,

[ عدد التعليقات: 2248 ] نشر منذ 21 دقيقة

ياليت يمسكونه ويا خذون جميع ارصدته تصا در ويعذب حتى يعرف قدر النعمه اسئل الله ان ينتقم منك ويجعلك تدور الريتال ما تحصله

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 6 دقائق

استغفرالله هذا ميقدر نعمه الله عليه لاحول ولاقوة إلا بالله

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