بالفيديو.. شاب يطعم ناقة حزمة من النقود.. وهكذا وصفه النشطاء
تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لشاب يطعم ” ناقة ” بعض من النقود في مشهد غريب .
وأظهر الفيديو قيام الشاب الذي يجلس في سيارة بتقديم حزمة من النقود مع الطعام للناقة، لتقوم بإلتهامها.
وأثار الفيديو سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ما قام به الشاب بالتمرد على نعمة الله عز وجل، مستنكرين مافعله الشاب بشدة.
متقاعد عاى قيد الحياة[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
اتوقع ان النقود مزيفة
المطلوب القبض عليه والتحقيق معه.
فان كان ماهي مزيفه فعساه يبحث عن نقود مايلقاها وعساه الفقر فيه ناس محتاجة…..
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4605 ] نشر منذ 53 دقيقة
نعوذ بالله من فعله
يارب لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا
هذا بطر
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2108 ] نشر منذ 52 دقيقة
لعنة الله على كل مهايط وين ما كان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54637 ] نشر منذ 51 دقيقة
فاسق ولاشك ,,
,, اعوذ باالله من الفسوق والتباهي والفشخره ,,
,, لابد من تأديبه ,, ليكون لغيره عبره ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 2248 ] نشر منذ 21 دقيقة
ياليت يمسكونه ويا خذون جميع ارصدته تصا در ويعذب حتى يعرف قدر النعمه اسئل الله ان ينتقم منك ويجعلك تدور الريتال ما تحصله
ابوعبد الرحمن[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 6 دقائق
استغفرالله هذا ميقدر نعمه الله عليه لاحول ولاقوة إلا بالله