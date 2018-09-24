بالفيديو.. مواطن يروي قصته مع مكتب استقدام وكيف تضرر منها

علي القحطاني(صدى):

روى فهد السالم، اليوم الاثنين، أحد المتضررين الذين وقعوا في فخ مكاتب استقدام، قصة وقوعه في الفخ وماذا فعل بعد اكتشافه الأمر.

وأوضح ” السالم ” خلال لقائه ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أنه المكتب قدَّم له عرض وتقديم بقيمة 18 ألف ريال، مضيفًا أنه بحث عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبالفعل وجدهم، لذلك ذهب إلى المكتب.

وأشار إلى أن القائمين على مكتب الاستقدام أخبروه أنهم يستقدمون لمدة 3 شهور، مضيفًا أنه بعد الثلاثة أشهر لم يأتيه خبر منهم لذلك ذهب مرة أخرى إلى المكتب ووجده مقفل، وحاول التواصل معهم عن طريق الأرقام التي يعرفها ولم يجد إجابة.

ولفت ” السالم ” ، إلى أنه قدم قضية حقوقية في وزارة العدل في شهر أغسطس، موضحًا أنه دفع نصف المبلغ وهو 9 آلاف جنيه.