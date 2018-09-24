رئيس الهلال يمنح 10 ألف ريال مكافأة لكل لاعب بعد فوز الفريق على الفتح

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس نادي الهلال محمد بن فيصل عن مكافأة 10 ألف ريال لكل لاعب بعد فوزه على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الف مبروك جماهير الزعيم مبروك لنجومنا كنتم على قدر المسؤوليه الرقم الصعب جمهور الهلال في الاحساء .

وأضاف: شكراً لكم حضوركم المميز ، كما عودتونا بدعمكم ومساندتك حتى اخر ثواني المباراه.