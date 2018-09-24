رابطة الإبداع الخليجي تختتم فعاليات اليوم الوطني الـ 88 بمحافظة الطائف

سعيد العجل(صدى):

اختتمت مساء أمس رابطة الابداع الخليجي احتفالاتها باليوم الوطني بمحافظة الطائف بكرنفال ختامي تحت رعاية معالي محافظ الطائف وسعادة امين المحافظة وتخلل الحفل عدد من الفقرات الشعرية والشيلات الوطنية وكذلك اوبريت وطني من انتاج رابطة الابداع الخليجي وعدد من الفقرات الشعبيه

الجدير بالذكر ان احتفالات الرابطة استمرت لمدة ثلاثة ايام بمحافظة الطائف وذلك على مسرح الردف ومسرح الملك عبدالله وقد لاقت رابطة الابداع الخليجي اعجاب منقطع النظير من أهالي المنطقه ومن خلال الحوار الذي تم مع مؤسس هذه الرابطه الاستاذ مشعل بن سابر والذي بدأ حديثه برفع ايات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكافة الشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية العزيزه على قلوبنا وكذلك تقدم ابن سابر بالشكر والتقدير لأمين محافظة الطائف على الاحتواء والدعم والتوجيه المستمر والذي جعلنا جميعاً نظهر بحفل جميل يليق بإسم يومنا الوطني

كما اوضح ابن سابر بأن الرابطه ترحب بكل مبدع خليجي يثبت ابداعه للانضمام لكوكبة الإبداع والمبدعين

وأخيرا لأعضاء رابطة الابداع الخليجي نصيب من هذا الشكر والتقدير من ابن سابر على مجهوداتهم وتحليقهم في سماء مدينة الورد