” آل الشيخ ” يشيد بجماهير النصر

نواف السالم(صدى):

قدم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة شكره لرئيس نادي النصر سعود السويلم على التنظيم الرائع الذي أظهره الجمهور في مباراة اليوم أمام نادي التعاون.

جاء ذلك خلال تغريدة ل” آل الشيخ ” تضمنت: ” ‏جمهور النصر … رائعة جداً الأعلام الكبيرة …شكراً أخوي سعود السويلم والقائمين على تنظيم جمهور النصر..منظر يثلج الصدر “.

يذكر أن نادي النصر يستضيف التعاون، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في مباراة لن تكون سهلة لكلا الفريقين، فيما يطمع الضيوف في مواصلة أدائهم المميز والظهور بروحهم القتالية.