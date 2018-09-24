” جيسوس ” ينتقد سقوط لاعبي الفتح باستمرار في المباراة

ماجد محمد(صدى):

هنأ البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، اللاعبين بعد فوزهم على الفتح، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أن الفريق أهدر فرصًا كثيرة محققة.

وهاجم ” جيسوس ” ، لاعبي نادي الفتح بسبب تكرار سقوط اللاعبين، قائلًا : ” على قدّر ما تم دفعه في الكرة السعودية سواء في عقود المدربين واللاعبين إلا أن مّثّل ما شاهدناه اليوم يجب أن لا يتكرر في الكرة السعودية من خلال تكرار سقوط اللاعبين في الملعب ” .

وأوضح ” جيسوس ” في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد انتهاء المباراة، أن اللاعبين يتساقطون كثيرًا على أرض الملعب، مضيفًا أن الوقت الفعلي للعب قصير مقارنة بالدوريات المتقدمة.

وأشار إلى أن الفريق أهدر 10 فرص محققة، إلا أنها ليست مشكلة الهلال وحدها، بل أغلب الفرق تعاني من هذا الشيء، الذي يجب معالجته، وفقًا لقوله.

وعن إضاعة الوقت، أكد أن هذا المبدأ لا يلام عليه اللاعبين، بل المدربين، مضيفًا : ” يجب ألا يتخذوا هذا النهج ويعملون لتطوير فرقهم تكتيكياً “