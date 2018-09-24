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بالصور.. الملك المؤسس وخادم الحرمين الشريفين وولي العهد تيفو النصر خلال مباراة التعاون

بالصور.. الملك المؤسس وخادم الحرمين الشريفين وولي العهد تيفو النصر خلال مباراة التعاون
علي القحطاني (صدى):

نشر الحساب الرسمي للدوري السعودي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، صورة لتيفو جماهير نادي ” النصر ” بمباراة التعاون، التي انطلقت ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

وتضمن ” التيفو ” ، لافتة كبيرة للملك المؤسس ” عبد العزيز آل سعود ” _ رحمه الله _ ، و سمو خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” وسمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” حفظهما الله .

 

 

 

 

 

 

 


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