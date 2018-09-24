بالصور.. رجل يقتل زوجته بطريقة مروعة ويلقي بجثتها من الشرفة

برازيليا(صدى):

أقدم دكتور جامعي في البرازيل على قتل زوجته بطريقة هزت أرجاء البلاد ، حيث قام بضربها داخل مصعد وخنقها ثم ألقي بجثتها من الشرفة.

وتفصيلا؛ قام الرجل بضرب زوجته القتيلة قبل وفاتها بلحظات، وركلها بعنف شديد أثناء محاولتها الدفاع عن نفسها والهرب منه ولكنها فشلت في التخلص من بين يديه.

وتمكنت الشرطة البرازيلية من القبض على الزوج الذي يعمل دكتور جامعي و يبلغ من العمر 32 عامًا بجنوب البرازيل، بعدما عثرت السلطات على جثة المجني عليها البالغة من العمر 29 عامًا، داخل شقتها بمدينة ” جوارابوافا ” بجنوب البرازيل.

وبمواجهة الزوج ادعى أن زوجته ألقت بنفسها من شرفة شقتهم، لكن بصمات الجامعي وجدت على رقبة زوجته المجني عليها، حيث أنه قام بسحبها من داخل المصعد لداخل شقتهم، وقام بالتعدي عليها بالضرب وخنقها من عنقها، ثم ألقاها من الشرفة بالدور الرابع، كما وجدت عدة كسور بجسد القتيلة، ما يوضح إلقائها من مبنى مرتفع بالإضافة إلى وجود دمائها المتناثرة داخل الشقة ما يؤكد الضرب التي تعرضت له قبل إلقائها.

وكشفت كاميرات المراقبة المتواجدة بالمبنى، محاولة هرب السيدة من داخل شقتها إلى المصعد مرة أخرى بعد سحبها إلى الشقة بـ 20 دقيقة، ولكن تم سحبها مرة أخرى ثم اختفت عن الكاميرات تمامًا.