بالفيديو.. بدرية أحمد تهدد مي العيدان بفضحها إن لم تتوقف عن مهاجمتها

أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، وهي تهدد الإعلامية لكويتية مي العيدان بأنها ستفضحها إن لم تتوقف عن مهاجمتها.

وقالت الفنانة في الفيديو لها على تطبيق “سناب شات“، “وينكم عنها يا حكومة الكويت، يعني فعلا آذتنا وإحنا في بيوتنا بتتشمت وتسب، وإحنا كمان نقدر نعمل مثلها بس إحنا تربيتنا ما تخلينا نسوي هالشيء.

وأضافت بدرية: والله العظيم أقدر أسبها وأقول كلام بذيء لكن أخلاقي ما تسمح، كيف تسكتون عنها هي ما عندها إلا بالبيت تقعد في زاوية وتحطيم النظارة الخايسة هادا الفيلتر الخايس ما خلت خلود وأمين ولا صالح الراشد ولا أنا في حالنا.

وتابعت، يا بشكارة شمس، نسيتي لما كنتي في لبنان عند شمس اللي قلتي عنها باكستانية، نسيتي إيش كنتي بتسوي تحت رجولها وانتي مو في وعيك ياغبية نسيتي، أمورك كلها عندنا إحنا نقدر نطلع فضايحك كلها.