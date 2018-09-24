” البيئة ” توضح حقيقة فرض رسوم على النخيل والمواشي

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حقيقة فرض رسوم على النخيل والمواشي، موضحة الهدف من برنامج ” سجل ” .

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين إن ما تردد من معلومات عن فرض رسوم شهرية على النخيل والأغنام والأجهزة المحورية غير صحيحة إطلاقا.

وأضافت أن الهدف من البرنامج هو بناء قاعدة بيانات للمزارع المحورية في المرحلة الأولى بما يمكّن الوزارة من تقديم خدمات متطورة وإصدار رخص للمزارع توضح المساحة ونوع المحصول.

وتابعت أن التسجيل في البرنامج سيخدم المزارعين وسيكون المدخل للحصول على خدمات الوزارة وخدمات الطاقة إضافة إلى تمكين الوزارة من تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.