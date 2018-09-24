بالفيديو.. الهلال يحقق فوزًا صعبًا على الفتح ويعزز صدارته للدوري
حقَّق نادي الهلال، فوزًا صعبًا على نادي الفتح، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح لاعب الفتح عبدالقادر الوسلاني، أهداف المباراة في الدقيقة الـ44 بتسديد من ضربة جزاء، فيما تعادل الهلال بأقدام ” غوميز ” في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء.
وتقدَّم الفتح مرة أخرى، في الدقيقة الـ68 بضربة جزاء أحرزها عبدالقادر الوسلاتي، قبل أن يتعادل أدواردو للهلال في الدقيقة الـ62.
وفي الوقت القاتل، تقدَّم ريفاس لنادي الهلال، ليحقق فوزًا صعبًا على نادي الفتح في الدقيقة الـ94 من عمر اللقاء.
وحافظ نادي الهلال على صدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يظل الفتح في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.
الهدف الثاني لنادي #الفتح سجله اللاعب عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 68
الفتح 2 : 2 الهلال#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #الفتح_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/8M7j5EnAva
— دوري بلس (@dawriplusksa) September 24, 2018
الهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب ادواردو في الدقيقة 61
الفتح 1 : 2 الهلال#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #الفتح_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/83WGaMcrKf
— دوري بلس (@dawriplusksa) September 24, 2018
الهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب قوميز في الدقيقة 58
الفتح 1 : 1 الهلال#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #الفتح_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/YUgOZMqoiI
— دوري بلس (@dawriplusksa) September 24, 2018
الهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب عبدالقادر وسلاتي في الدقيقة 43
الفتح 1 : 0 الهلال#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #الفتح_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/3f5X8zwzdI
— دوري بلس (@dawriplusksa) September 24, 2018
مؤدب[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 54 دقيقة
سدني
مؤدب[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 47 دقيقة
صحيفة صدى هلالية بحت
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 28 دقيقة
ألف مبروك للزعماء و لا عزاء لملطشة زعبيل (بكاء و عويل)
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31822 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههه