بالفيديو.. الهلال يحقق فوزًا صعبًا على الفتح ويعزز صدارته للدوري

ماجد محمد(صدى):

حقَّق نادي الهلال، فوزًا صعبًا على نادي الفتح، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح لاعب الفتح عبدالقادر الوسلاني، أهداف المباراة في الدقيقة الـ44 بتسديد من ضربة جزاء، فيما تعادل الهلال بأقدام ” غوميز ” في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء.

وتقدَّم الفتح مرة أخرى، في الدقيقة الـ68 بضربة جزاء أحرزها عبدالقادر الوسلاتي، قبل أن يتعادل أدواردو للهلال في الدقيقة الـ62.

وفي الوقت القاتل، تقدَّم ريفاس لنادي الهلال، ليحقق فوزًا صعبًا على نادي الفتح في الدقيقة الـ94 من عمر اللقاء.

وحافظ نادي الهلال على صدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يظل الفتح في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.