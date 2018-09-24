” دماءنا لجنودنا فداء ” حملة أطلقتها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني للتبرع بالدم

سعيد العجل(صدى):

تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، دعت من خلالها أبناء الوطن والمقيمين فيه إلى الوقوف مع جنود الوطن المرابطين على حدوده من خلال التبرع بدمائهم.

العربات التي جهزتها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني شاركت في مواقع أحتفالات مدينة الرياض باليوم الوطني .

في ” الكرنفال الوطني ” في طريق الامير تركي الاول وحفل ” سيرك دو سولية ” .

في استاذ الملك فهد الدولي الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ، حيث لاقت هذه الحملة تفاعلا كبيراً من قبل المتبرعين والمتبرعات الذين تبرعوا ولسان حالهم يقول دماؤنا للوطن فداء.

ووصف العديد من المتبرعين بأن هذه المبادرة تميزت بان قدمت تزامناً مع ذكرى يوم التوحيد يوم المجد والعليا، مبينين أنها أستذكرت أبناء الوطن الذين يحتفلون بهذا اليوم بتسطير الإنتصارات وحماية حدود أرض الحضارة والمقدسات.