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مركز النقيع ببيشة يحتفل باليوم الوطني 88 غداً

مركز النقيع ببيشة يحتفل باليوم الوطني 88 غداً
محمد بن طحيطح(صدى):

يحتفل مركز التقيع ببيشة غداً الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/١/١٥هـ ، بمناسبة اليوم الوطني 88 ، وستكون بداية الاحتفالات الساعة السابعة صباحاً بانطلاقة مسيرة الاحتفال باليوم الوطني 88 ، وذلك بتنظيم من مكتب التعليم بالنقيع ، وبلدية النقيع والمجلس البلدي ، مع مشاركة جميع الدوائر الحكومية بمركز النقيع ، بعد انتهاء المسيرة سيكون الحفل الخطابي بمدرسة ثانوية الإمام ابو حنيفة ، ومن بعد صلاة العصر سيكون الجميع على موعد احتفالات الأهالي بهذه المناسبة الغالية ، ثم من صلاة المغرب إلى العشاء ، سيكون افتتاح لحديقة النقيع وأيضاً محلات الأسر المنتجة ، كما سيكون من ضمن هذه الفعالية اركان لعدد من الدوائر الحكومية سيعرضون فيها انجازاهتم من خلال الاحتفال بهذه المناسبة ومنها : مكتب التعليم بالنقيع، وبلدية النقيع ، والتنمية الاجتماعية بالنقيع ، ومركز صحي النقيع .

وبعد صلاة العشاء ستنطلق فعاليات الاحتفالات والبرامج المعدة بهذه المناسبة في الساحة الشعبية بالنقيع برعاية محافظ بيشة الاستاذ محمد بن سعيد بن سبره ،

وقد وجه رئيس مركز النقيع الاستاذ أحمد آل فرحان الدعوة إلى حضور هذه المناسبة الغالية والفعاليات المصاحبة لها .


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