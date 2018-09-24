بالصور.. وفد ” فيفا ” يزور نادي الهلال
زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الإثنين، مقر نادي الهلال، وذلك لمناقشة نظام مطابقة الانتقالات الدولية وآليات تطبيقه.
وضم الوفد ” باري لاسيت، بيرنهازد ويبر ” من قسم الالتزام في ” فيفا “، واجتمع الوفد مع أمين عام النادي المهندس ” عبد الله الجربوع، وخالد المغيربي الأمين العام المساعد لشئون الكرة، وتركي المسند مدير إدارة الاحتراف ” .
وتداول ” المجتمعون ” عددًا من الموضوعات المرتبطة بلائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
ورافق ” الوفد ” ، نائب رئيس لجن الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ” معيض الشهري ” ، وتجول الوفد بعد نهاية الاجتماع في مقر النادي وأطلع على كافة مرافقه.
مؤدب[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 48 دقيقة
صحيفة صدى هلالية بحت
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1550 ] نشر منذ 31 دقيقة
صاحب النك مؤدب
والله ليت تتعامل بنكك وتكون مؤدب وتبطلوا هالحركات السقيمه اللي انتم فيه
اي احد يجيب سيرة الهلال اتهمتوه انه هلالي وتتهكوا
بطلوا هالحركات السخيفه وارتقوا بتفكيركم
ماتعبتوا ؟