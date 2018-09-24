بالصور.. وفد ” فيفا ” يزور نادي الهلال

ماجد محمد(صدى):

زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الإثنين، مقر نادي الهلال، وذلك لمناقشة نظام مطابقة الانتقالات الدولية وآليات تطبيقه.

وضم الوفد ” باري لاسيت، بيرنهازد ويبر ” من قسم الالتزام في ” فيفا “، واجتمع الوفد مع أمين عام النادي المهندس ” عبد الله الجربوع، وخالد المغيربي الأمين العام المساعد لشئون الكرة، وتركي المسند مدير إدارة الاحتراف ” .

وتداول ” المجتمعون ” عددًا من الموضوعات المرتبطة بلائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

ورافق ” الوفد ” ، نائب رئيس لجن الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ” معيض الشهري ” ، وتجول الوفد بعد نهاية الاجتماع في مقر النادي وأطلع على كافة مرافقه.