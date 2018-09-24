وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحتفل بذكرى اليوم الوطني في 3 مطارات دولية

سعيد العجل(صدى):

أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، احتفالا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين، وذلك في كل من مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في محافظة جدة، ومطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام.

وأبرز موظفي الوزارة للقادمين إلى المملكة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين، مقدمين لهم الورود والمطبوعات التعريفية مترجمة بعدداً من اللغات احتفاءً باليوم الوطني.

وقال مدير عام الإشراف على توظيف العمالة عبدالعزيز بن محمد الحربي، إن هذه المبادرة تأتي ضمن البرنامج التعريفي باليوم الوطني لكافة القادمون إلى المملكة، مقدما شكره وتقديره إلى جميع القائمين على المطارات المشاركة في هذه الفعالية الإنسانية.



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