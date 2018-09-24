” الإنذار المبكر ” يحذر سكان هذه المنطقة من الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة
وجه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا، باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان.
وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، مساء الأثنين، إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقة جازان.
وأضافت أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة والنصف مساءا ، وتنتهي الساعة الحادية عشر مساءا .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31822 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجعلها امطار خير وبركه
ياليتني جيزانيه
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 936 ] نشر منذ 2 ساعتين
السيول هي اللي أخذت سيارتي ياأخت لست محرومة😭😭
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31822 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعوض عليك
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 936 ] نشر منذ 58 دقيقة
آمين😊التـأمين قـام بالـواجب😉😉