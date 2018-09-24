” الإنذار المبكر ” يحذر سكان هذه المنطقة من الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة

تركي السالم(صدى):

وجه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا، باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، مساء الأثنين، إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقة جازان.

وأضافت أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة والنصف مساءا ، وتنتهي الساعة الحادية عشر مساءا .