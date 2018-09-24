مطار العاصمة يتفوق في يوم الوطن

علي القرني(صدى):

شهد مطار الملك خالد الدولي يوم أمس الأحد حراكاً نوعيا احتفالاً باليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين، عبر إقامة العديد من الفعاليات لمسافري العاصمة في جميع صالات السفر الداخلية والدولية. وقامت شركة مطارات الرياض التي تتولى تشغيل وإدارة مطار الملك خالد بنشر ألوان شعار الوطن في كل مرافق المطار، امتداداً إلى مداخل الطرق المؤدية إليه، مستقبلةً، المسافرين بالأعلام والورود والأهازيج الوطنية احتفاءً بهذه المناسبة، وكان الحدث الأبرز هو استقبال مطار العاصمة لطائرة الخطوط الإماراتية العملاقة A380 التي اختارت مطار الرياض لما يتمتع به من بنية تحتية متقدمة، ومعايير عالية في اشتراطات الأمن والسلامة لتحتفل باليوم الوطني السعودي. وتضمنت الفعاليات مشاركة الأطفال في الصالة الخامسة بغناء النشيد الوطني على المنصة التي تزيّنت بعلم المملكة وألوانه، كما استقبلت مطارات الرياض مسافري مطار العاصمة بفن العرضة، الذي يعد أحد أهم القيم الأصيلة في الموروث الثقافي السعودي، فيما تزيّنت البوابات ومناطق أخرى من المطار بألوان علم مملكتنا الحبيبة، وكشف سامي الحسيني الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض أن الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني هو احتفاء بأعظم وحدة تحققت على مستوى تاريخ العالم في القرن العشرين، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، واستكمل مسيرة مجد هذا الوطن أبناؤه من بعده حتى يومنا الحاضر، وأضاف الحسيني أن الحراك النوعي الذي تمر به بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- هو بناء لمستقبل واعد يضع المملكة في مقدمة الأمم، وشكرت ” مطارات الرياض ” جهود شركاء المطار في مشاركتهم الاحتفال مع المسافرين بهذه المناسبة الغالية، لافتة أن الاحتفال بهذه المناسبة جاء بحجم وقيمة الوطن الغالي.