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بلدية الحازمي في بيشة تشارك المواطنين ذكرى اليوم الوطني 88

بلدية الحازمي في بيشة تشارك المواطنين ذكرى اليوم الوطني 88
محمد السعران(صدى):

شاركت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة امس (الأحد) على طريق (بيشة-الحازمي – ترج)، المواطنين ، ذكرى اليوم الوطني الـ 88، من خلال توزيع الأعلام الوطنية والهدايا، في بادرة وطنية جسد من خلالها الولاء للوطن، والفخر والاعتزاز بالحكومة الرشيدة وبالوطن المعطاء.

وتزين طرق (بيشة – الحازمي -ترج) والشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمركز بالأعلام واللوحات التي تحمل في مضمونها التصاميم والعبارات الوطنية، إضافة إلى إضاءة المنشآت الحكومية والميادين باللون الأخضر احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية.


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