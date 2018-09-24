بلدية الحازمي في بيشة تشارك المواطنين ذكرى اليوم الوطني 88

محمد السعران(صدى):

شاركت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة امس (الأحد) على طريق (بيشة-الحازمي – ترج)، المواطنين ، ذكرى اليوم الوطني الـ 88، من خلال توزيع الأعلام الوطنية والهدايا، في بادرة وطنية جسد من خلالها الولاء للوطن، والفخر والاعتزاز بالحكومة الرشيدة وبالوطن المعطاء.

وتزين طرق (بيشة – الحازمي -ترج) والشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمركز بالأعلام واللوحات التي تحمل في مضمونها التصاميم والعبارات الوطنية، إضافة إلى إضاءة المنشآت الحكومية والميادين باللون الأخضر احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية.