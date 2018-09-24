مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية يحتفل بذكرى اليوم الوطني 88

محمد السعران(صدى):

احتفل مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية الاثنين 24/9/2018 ، بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية عبر تنظيم عدة فعاليات تهدف إلى تعزيز حس الانتماء والولاء لهذا الوطن المعطاء وذلك بحضور المدير العام التنفيذي الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم وعدد من القيادات في المستشفى.

ورفع الدكتور العبدالكريم أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين،حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي بمناسبة حلول الذكرى المباركة في عامها الثامن والثمانين وقال ” إننا نحتفل اليوم والوطن يزداد شموخاً وتطوراً وأمناً ورخاءً ولله الحمد والمنة ” .

وخلال الفعاليات الاحتفالية جرى توزيع الأعلام والشعارات الوطنية على المرضى والزوار والمراجعين في المستشفى ، كما تقدمت العرضة النجدية الفعالية الاحتفالية ، و قدمت عدداً من العبارات واللوحات الوطنية تعبيراً عن الفرح بهذه المناسبة الغالية وتعزيزاً لمشاعر الانتماء للوطن، وكذلك عُرضت عبارات وطنية في المنصات الإلكترونية الداخلية ووسائل التواصل الإجتماعي للمستشفى .