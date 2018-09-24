برشلونة وسان جيرمان يتصرعان على ضم ” كانتي “
أعلنت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أن الصيف المقبل سيشهد منافسة حامية بين ” برشلونة وباريس سان جيرمان ” ، من أجل الحصول على خدمات نجم تشيلسي.
وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، إن ” نغولو كانتي ” نجم البلوز والمنتخب الفرنسي، بات أكثر لاعبي الوسط المرغوبين في الوقت الحالي، بعدما كان مفتاح تتويج الديوك بمونديال روسيا، بالإضافة إلى أهميته كعنصر في منظومة تشيلسي.
وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، أن سان جيرمان يستهدف ضم كانتي لتعزيز وسطه المعرض للتدهور في حال رحيل ” أدريان رابيو ” عنه، حيث لم يجدد الأخير عقده مع البي إس جي حتى الآن، رغم أنه ينتهي الصيف المقبل.
وتابعت ” سائل الإعلام ” ، أن برشلونة دخل على خط المنافسة من أجل التوقيع مع كانتي، وسيكون صاحب الـ27 عامًا الهدف الأول على قائمة النادي الكتالوني، مع العلم أن عقد كانتي مع تشيلسي حتى صيف 2021.
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