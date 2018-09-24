بيليه يهدي ” مبابي ” قميصًا بتوقيعه

ماجد محمد(صدى):

وجه مهاجم فريق ” باريس سان جرمان ” الفرنسي ” كيليان مبابي ” عبارات الشكر للأسطورة البرازيلية ” بيليه “، اليوم الإثنين، عبر تدوينه أوردها بموقعي التواصل الاجتماعي ” تويتر وإنستغرام ” ، قال فيها ” شكرًا للهدية الرائعة أيها الملك”، وورد عليه الأخير بنصيحة ” حافظ على تواضعك دائما ” بعد أن أهداه قميص نادس سانتوس بتوقيعه.

ونشر ” مبابي ” الذي غاب عن مباراة فريقه ضد رين (3-1)، أمس الأحد في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب الإيقاف، صورة له مبتسمًا مع قميص النادي الوحيد ” لبيليه ” وظهر في خلفيتها برج إيفل.

ورد ” بيليه ” بتغريدة جاء فيها: لا شكر على واجب، كيليان مبابي، أعتقد بأنك تملك شيئا مميزًا، لدى فقط نصحيتان أسديهما لك، حافظ على تواضعك وواصل العمل الشاق، أنا واثق من أنك ستصل الى أهدافك.

وأشاد ” بيليه ” صاحب الـ77 عام، بمبابي كثيرًا في السابق، وقال في تغريدة بعد تسجيل الأخير هدفًا في نهائي مونديال روسيا في مرمى كرواتيا ليصبح بالتالي ثاني أصغر لاعب بعده يسجل في مباراة نهائية للمونديال ” إذا استمر كيليان في معادلة أرقامي القياسية، ربما يتعين علي اللعب مجددًا ” .

وبحسب الإحصائيات، أصبح ” مبابي ” ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا في المباراة النهائية لكأس العالم، بعد تسديده هدفًا في مرمى كرواتيا بعمر 19 عامًا و6 أشهر، بعد بيليه الذي سجل بعمر السابعة عشر و8 أشهر في مرمى السويد (5-2) في نهائي عام 1958 .