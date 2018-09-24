غدًا.. انطلاق الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان بـ 5 مواجهات

نواف السالم(صدى):

تنطلق غدًا الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 5 مواجهات على أن تُستكمل بعد غدٍ الأربعاء بـ 5 مواجهات أخرى.

وسيحل النجوم ضيفًا على النهضة في المواجهة التي ستُقام على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما يواجه الجيل فريق الطائي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويحتضن ملعب الشعلة بالخرج مباراة الشعلة والخليج، ويقابل الجبلين فريق القيصومة على ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، فيما يحتضن ملعب العروبة بالجوف مباراة العروبة وضمك.

وتُستَكمل مواجهات الجولة يوم الأربعاء بخمس مباريات حيث يواجه الأنصار العدالة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، والمجزل مع الكوكب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، والوشم مع هجر على ملعب نادي الوشم بشقراء، والعين مع أبها على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، وجدة مع نجران على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.