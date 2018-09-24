وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد المباركي

جازان(صدى):

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ، وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم, بجامع قرية أبو حجر الأسفل التابعة لمحافظة صامطة, صلاة الميت على الشهيد الجندي أول حسين بن مرعي علوان المباركي, أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بقطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير.

وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته, وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم, عبر والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.