” برشلونة ” يعلن الاستئناف على طرد كليمنت

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، عن الاستئناف على قرار طرد لاعبه ” كليمنت لينجليت ” خلال مواجهة جيرونا، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليغا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وأوضحت ” وسائل إعلام إسبانية ” ، أن برشلونة سيتقدم بطلب استئناف، للطرد الذي تعرض له لينجليت في المباراة، كان حكم المباراة ” مانزانو ” ، قرر طرد لينجليت في الدقيقة 35 من المباراة، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو حيث ضرب المدافع الفرنسي، لاعب الخصم في وجهه.

ورفع ” برشلونة ” رصيده بعد هذا التعادل، إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.