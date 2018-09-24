أمل العوضي توجه نصيحة للمرأة للمتزوجة.. وتحذرها من هذا الأمر!

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة أمل العوضي نصيحة للمرأة المتزوجة، حثتها فيها على عدم إهمال نفسها ومظهرها ورشاقتها بعد الزواج.

وقالت ” العوضي ” عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” : ” حياتي الشخصية خط أحمر، لا أصور كل شيء وأعرضها على السوشيال ميديا وأحيانا أغيب عن السناب من أجل أن أمنح بعض الوقت لابنتي ومنزلي وعملي ” ، مضيفة : ” كلمة حق، الأمهات أعرف التزامكم بعيالكم وبأمور دراستهم وأعمالكم وواجبات أخرى، لكن يجب أن تنظمي وقتك بين الاهتمام بنفسك وبيتك وعملك لأن كل واحدة منهما لها حق عليكي ” .

وحذرت ” العوضي ” من إهمال المظهر حيث قالت: ” لا تهملي ذاتك ومظهرك، باختصار دلعي نفسك والأم هي مصدر العطاء والسعادة بالمنزل، عندما تكونين راضية من داخلك على نفسك وشكلك ومرتاحة رح تعطين طاقة إيجابية جميلة ببيتك تنعكس عليكي وعلى عيالك وبرأيي هيك بتكون المرأة الناجحة ” .