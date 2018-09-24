هل تصدر المستشفيات الخاصة فواتير بدون ضريبة القيمة المضافة ؟..الزكاة والدخل تُجيب

عادل الحربي (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يتعين على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة أن تُصدر فواتير للمواطنين السعوديين بدون ضريبة القيمة المضافة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن عبر حساب العناية بالعملاء الخاص بالهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” : قال فيه، عندنا مستشفى خاص ياخذ علينا ضرائب ليه ؟؟؟.

وردت الهيئة على السؤال قائلة : عزيزي العميل، يتعين على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة أن تُصدر فواتير للمواطنين السعوديين بدون ضريبة القيمة المضافة بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة.

واضافت الهيئة : في حال مخالفة ذلك يمكنك تقديم بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة وارفاق مايثبت.