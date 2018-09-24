” المالكي ” يكشف حقيقة رصد سفن تحمل أسلحة بدلًا من المواد الغذائية

سعيد العجل(صدى):

أوضح العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، حقيقة الأنباء المترددة عن رصد سفن تحمل أسلحة بدلاً من الأغذية للشعب اليمني.

وأشار ” المالكي ” خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، ردًا على صحيفة ” صدى ” ، إلى أن هناك آلية لتحرك سفن المساعدات الإنسانية تعمل بكل انسيابية بالتعاون مع الأمم المتحدة، مضيفًا أنه بمجرد الإعلان عن رصد سفن تحمل أسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية، يكون قد تم السيطرة على الأمر.

وعن نقص المشتقات النفطية والمواد الغذائية في اليمن، أكد ” المالكي ” أن هناك نقص في المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، مشيرًا إلى أن المليشيا الحوثية وبسبب الضغط عليها تحاول إيجاد مخرج أمام المجتمع الدولي من عدم وجود المواد البترولية.