احمد موسى السبب الحقيقي وراء حملة النصر ضد ارضية ملعب الملز

خالد يحي(صدى):

اكدت مصادر مطلعه ان الحملة التي يقوم بها النصراويين ضد ارضية ملعب الملز هي لحفظ نجوم الفريق من الاصابات وبعد مطالبات متكرره خصوصا من النجم احمد موسى.

في التفاصيل واثناء مفاوضات النصر مع اللاعب احمد موسى طلب الاخير صور لملعب ومنشأت النادي ، حينها ارسل له صورة استاد الملك فهد. ولكن انشغال الاستاد بالصيانه حدا بالفريق للعب مبارياته في استاد الامير فيصل بن فهد رحمه الله. وهو ما ادى لاستياء كبير من مدرب الفريق وابرز اللاعبين المنتقلين حديثا وبالاخص المهاجم النيجيري المنتقل من نادي ليستر الانجليزي.

وبات موسى يفكر جديا باكمال هذا الموسم وتقديم كل ما يستطيع لخدمة الفريق على ان يجري مفاوضات مع ادارة النادي للسماح له بالعوده لاوربا الموسم المقبل في سن مبكره تشفع له بتحقيق طموحاته.